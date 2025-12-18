A Genova, i contribuenti con redditi medio-bassi si preparano a fronteggiare l’aumento dell’addizionale Irpef, con un acconto del 30% e il saldo che si pagherà l’anno successivo. Marco Centore, segretario dell’Ordine dei commercialisti, analizza le implicazioni di questa misura, evidenziando come gli aumenti colpiscano principalmente le fasce di reddito più deboli. Una situazione che richiede attenzione e una corretta pianificazione fiscale.

© Ilsecoloxix.it - Genova, il peso dell’addizionale Irpef: colpiti i redditi medio-bassi | La guida agli aumenti

L’analisi del segretario dell’Ordine dei commercialisti di Genova, Marco Centore. “Per l’addizionale comunale l’acconto sarà del 30%, il saldo arriverà l’anno dopo”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Leggi anche: Manovra, il taglio dell'Irpef. Per Bankitalia e Istat favorisce i ricchi. Giorgetti: "Tutela i redditi medi con un beneficio medio di 218 euro all'anno"

Leggi anche: Il governo approva il documento di finanza pubblica: crescita 2025 +0,5%, deficit/Pil al 3%. Si punta alla riduzione dell'Irpef per i redditi fino a 50mila euro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Genova, il peso dell’addizionale Irpef: colpiti i redditi medio-bassi | La guida agli aumenti - “Per l’addizionale comunale l’acconto sarà del 30%, il saldo arriverà l’anno ... ilsecoloxix.it