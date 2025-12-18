Genova il peso dell’addizionale Irpef | colpiti i redditi medio-bassi | La guida agli aumenti
A Genova, i contribuenti con redditi medio-bassi si preparano a fronteggiare l’aumento dell’addizionale Irpef, con un acconto del 30% e il saldo che si pagherà l’anno successivo. Marco Centore, segretario dell’Ordine dei commercialisti, analizza le implicazioni di questa misura, evidenziando come gli aumenti colpiscano principalmente le fasce di reddito più deboli. Una situazione che richiede attenzione e una corretta pianificazione fiscale.
L’analisi del segretario dell’Ordine dei commercialisti di Genova, Marco Centore. “Per l’addizionale comunale l’acconto sarà del 30%, il saldo arriverà l’anno dopo”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Aumento dell’Irpef e tassa sugli imbarchi, le novità del bilancio del Comune di Genova - Genova – Aumento dell'addizionale comunale all'Irpef, con l'aliquota massima dell'1,2% anche per gli scaglioni di reddito inferiori ai 50mila euro, ma con un ampliamento della fascia di esenzione; ... ilsecoloxix.it
