La ministra Bernini contestata dagli studenti di Medicina

Durante un panel dell'evento Alleanza per il sapere, la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini è stata interrotta da un gruppo di studenti di Medicina. La contestazione ha evidenziato tensioni e opinioni divergencei sul tema dell’università e delle politiche educative, portando alla ribalta un momento di confronto acceso tra rappresentanti istituzionali e studenti.

Un gruppo di studenti ha contestato la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, interrompendo il suo intervento conclusivo al panel Alleanza per il sapere. I giovani, mobilitati contro la riforma di Medicina, hanno gridato: «Non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno». La ministra Bernini ha replicato in modo diretto, citando ironicamente Berlusconi: «Siete sempre dei poveri comunisti. Prima di contestare fatemi parlare. Questo dimostra la vostra inutilità». Poi è scesa dal palco per confrontarsi con gli studenti dell’ Udu (Unione degli Universitari). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La ministra Bernini contestata dagli studenti di Medicina: “Siete sempre dei poveri comunisti”

