La ministra Bernini contestata dagli studenti di Medicina | Siete sempre dei poveri comunisti

Thesocialpost.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un panel dell'evento Alleanza per il sapere, la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini è stata interrotta da un gruppo di studenti di Medicina. La contestazione ha evidenziato tensioni e opinioni divergencei sul tema dell’università e delle politiche educative, portando alla ribalta un momento di confronto acceso tra rappresentanti istituzionali e studenti.

Un gruppo di studenti ha contestato la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, interrompendo il suo intervento conclusivo al panel Alleanza per il sapere. I giovani, mobilitati contro la riforma di Medicina, hanno gridato: «Non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno». La ministra Bernini ha replicato in modo diretto, citando ironicamente Berlusconi: «Siete sempre dei poveri comunisti. Prima di contestare fatemi parlare. Questo dimostra la vostra inutilità». Poi è scesa dal palco per confrontarsi con gli studenti dell’ Udu (Unione degli Universitari). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

la ministra bernini contestata dagli studenti di medicina siete sempre dei poveri comunisti

© Thesocialpost.it - La ministra Bernini contestata dagli studenti di Medicina: “Siete sempre dei poveri comunisti”

ministra bernini contestata studentiLa ministra Bernini contro studenti che la contestano sul test di Medicina: “Siete solo poveri comunisti” - Lo ha detto la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, rivolgendosi agli studenti che la con ... fanpage.it scrive

ministra bernini contestata studentiMinistra Bernini contestata dagli studenti di Medicina ad Atreju - Mentre gli studenti hanno urlato “Non ce la facciamo più, con il semestre filtro, rischiamo di perde ... Lo riporta tg24.sky.it