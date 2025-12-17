Medicina la ministra Bernini | In arrivo dei correttivi gli studenti non perderanno l’anno

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ministra dell'Università e della Ricerca Bernini ha annunciato che saranno adottati correttivi per il sistema universitario, garantendo che i circa 55 mila studenti iscritti al semestre filtro non perderanno l'anno accademico. La sua dichiarazione è arrivata durante un question time alla Camera, rassicurando gli studenti coinvolti.

Immagine generica

I 55 mila studenti iscritti al semestre filtro "non perderanno l'anno", ha assicurato la ministra dell'Università e della Ricerca durante il question time alla Camera. Bernini ha annunciato correttivi alla riforma che ha modificato l'accesso a Medicina: "La graduatoria sarà riempita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: La ministra Bernini contestata ad Atreju dagli studenti sul test di medicina: «Così perdiamo l’anno». Lei attacca: «Siete dei poveri comunisti»

Leggi anche: Atreju, studenti di Medicina contestano il semestre filtro: “Rischiamo di perdere l’anno”. La ministra Bernini: “Siete dei poveri comunisti”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Università, l'Udu annuncia una contestazione per l'arrivo del ministro Bernini

Video Università, l'Udu annuncia una contestazione per l'arrivo del ministro Bernini

medicina ministra bernini arrivoAccesso a Medicina, Bernini apre a correttivi sul semestre filtro. Ecco quali - La ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha annunciato possibili modifiche al nuovo sistema di accesso a Medicina già dal prossimo anno accademico, senza ritorno ai test ... doctor33.it

medicina ministra bernini arrivoMedicina, programmi ridotti e più tempo per prepararsi: la ministra Anna Maria Bernini pronta a rivedere l'accesso - Per ottimizzare il nuovo accesso a Medicina, la ministra Anna Maria Bernini ha prospettato una revisione dei programmi d’esame e un allungamento dei tempi della didattica. leggo.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.