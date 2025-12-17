Medicina la ministra Bernini | In arrivo dei correttivi gli studenti non perderanno l’anno
La ministra dell'Università e della Ricerca Bernini ha annunciato che saranno adottati correttivi per il sistema universitario, garantendo che i circa 55 mila studenti iscritti al semestre filtro non perderanno l'anno accademico. La sua dichiarazione è arrivata durante un question time alla Camera, rassicurando gli studenti coinvolti.
I 55 mila studenti iscritti al semestre filtro "non perderanno l'anno", ha assicurato la ministra dell'Università e della Ricerca durante il question time alla Camera. Bernini ha annunciato correttivi alla riforma che ha modificato l'accesso a Medicina: "La graduatoria sarà riempita".
