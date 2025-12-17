Medicina la ministra Bernini | In arrivo dei correttivi gli studenti non perderanno l’anno

La ministra dell'Università e della Ricerca Bernini ha annunciato che saranno adottati correttivi per il sistema universitario, garantendo che i circa 55 mila studenti iscritti al semestre filtro non perderanno l'anno accademico. La sua dichiarazione è arrivata durante un question time alla Camera, rassicurando gli studenti coinvolti.

Medicina, programmi ridotti e più tempo per prepararsi: la ministra Anna Maria Bernini pronta a rivedere l'accesso - Per ottimizzare il nuovo accesso a Medicina, la ministra Anna Maria Bernini ha prospettato una revisione dei programmi d'esame e un allungamento dei tempi della didattica.

Accesso a Medicina, l'apertura della ministra Bernini sul semestre filtro

La ministra Bernini ci ripensa sul cosiddetto semestre filtro di Medicina Dopo le polemiche per le prove di Chimica, Biologia e Fisica e per le tante irregolarità denunciate dai candidati la ministra Bernini potrebbe rimettere mano alla contestata riforma

