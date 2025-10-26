Alberto Stefani alla Mostra dei vini dei colli Euganei | Dopo Valdobbiadene ora tocca ai colli Euganei
Presente all’inaugurazione della 53ª Mostra dei vini DOC e DOCG dei Colli Euganei a Luvigliano di Torreglia, Alberto Stefani – candidato alla presidenza della Regione Veneto – ha colto l’occasione per lanciare un messaggio forte e convinto. Il suo “credo” a sostegno del territorio e delle sue. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
