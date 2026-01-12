Stranger Things | Samsung e Netflix celebrano il finale con contenuti esclusivi per Galaxy

Samsung e Netflix uniscono le forze per celebrare il finale di Stranger Things, offrendo contenuti esclusivi dedicati ai dispositivi Galaxy. Questa collaborazione permette agli appassionati di vivere l’esperienza della serie in modo innovativo, combinando tecnologia e intrattenimento. Un’occasione per i fan di approfondire la narrazione e scoprire nuovi dettagli, in un’ottica di fruizione più immersiva e personalizzata.

Stranger Things si prepara a calare il sipario su un decennio di dominio nella cultura pop, e per l'occasione la tecnologia incontra l'intrattenimento in una collaborazione senza precedenti. Mentre la porta sul Sottosopra sta per chiudersi definitivamente con l'ultima stagione, Samsung Electronics e Netflix offrono ai fan un modo tangibile per portare con sé le atmosfere di Hawkins. A partire dal 12 gennaio 2026, gli utenti Samsung Galaxy in 186 paesi possono accedere a una collezione digitale esclusiva pensata per celebrare la conclusione di una delle saghe più influenti della storia dello streaming.

Oggi esce l'ultimissimo atto di Stranger Things, noi abbiamo visto in anteprima il documentario e vi sveliamo cosa troverete e qual è stata la scena più complessa da realizzare - facebook.com facebook

Un'ultima avventura. Il documentario inedito dietro le quinte sulla realizzazione di Stranger Things 5 arriva il 12 gennaio! #davedere #strangerthings #serietv #st5 #netflixitalia x.com

