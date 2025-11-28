Netflix lancia Stranger Things 5 | atmosfera horror totale e corsa verso il finale

La quinta e ultima stagione di Stranger Things esordisce con un cambio di registro netto: atmosfera horror integrale, ritmo serrato e una tensione da conto alla rovescia che segna ogni scena fin dai primi minuti. Hawkins non è mai stata così vulnerabile e il Sottosopra mai così prossimo a invadere definitivamente la realtà. La serie Netflix, creata dai fratelli Duffer, abbandona i toni adolescenziali delle prime stagioni per abbracciare una narrazione più matura, intensa e cinematografica. Al centro della nuova stagione emerge Will Byers, che conquista spazio narrativo e profondità emotiva. Il suo percorso di identità, il rapporto con Mike Wheeler e il bisogno di essere compreso senza compromessi diventano uno dei nuclei tematici portanti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

