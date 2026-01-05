Il finale divide i fan ma Netflix rilancia | Stranger Things 5 torna con un documentario inedito
Netflix annuncia un nuovo documentario su Stranger Things 5, intitolato
Netflix ha annunciato l’uscita di un documentario sul dietro le quinte dell’ultima stagione di Stranger Things 5, conclusasi a Capodanno; lo special, intitolato Un’ultima avventura, mescolerà interviste ai protagonisti con immagini esclusive dal set e da alcuni eventi promozionali. Il documentario si innesta direttamente all’interno dell’accesa discussione social sul contestatissimo finale; nel video possiamo infatti vedere i Duffer discutere nella writers’ room sul destino di Undici, insieme ad alcune immagini molto toccanti ce mostrano i protagonisti mentre leggono le ultime scene (la cosiddetta table read); per il resto il documentario mostra alcuni momenti di intimità e complicità sul set, alternati a immagini della serie. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: Le serie tv in uscita a gennaio 2026: dal finale di Stranger Things al documentario su Corona, ma anche Bridgerton e Gomorra
Leggi anche: Stranger Things, Netflix vende la casa della serie a due fan: il prezzo è super conveniente
Stranger Things 5, finale che divide i fan: Undici svanisce nel nulla e la spiegazione dei Duffer gela tutti; Black Clover, il gran finale divide i fan: troppe domande e un epilogo che lascia l'amaro in bocca; Stranger Things 5 nel caos: recensioni e accuse di review bombing; Stranger Things 5, il finale divide: il coming out di Will accende le polemiche (e Elon Musk attacca).
Stranger Things 5, il finale divide: il coming out di Will accende le polemiche. Anche Elon Musk attacca - Il coming out di Will Byers nel finale di Stranger Things 5 spacca il pubblico, fa crollare i voti online e scatena il commento di Elon Musk. libero.it
Stranger Things, i fan furiosi con i Duffer per il finale - Dopo dieci anni di successi globali, Stranger Things è arrivata ufficialmente alla sua conclusione. lascimmiapensa.com
Stranger Things 5 divide i fan: l'episodio 7 è stato vittima di un feroce review bombing - L'Episodio 7 è stato oggetto di review bombing per una controversa scena su Will Byers. hwupgrade.it
Vittoria (RG), il dibattito che divide la città Silenzio istituzionale o prudenza Dall’atto d’accusa del giornalista Giuseppe Bascietto alla replica della presidente del Consiglio comunale Concetta Fiore, fino al rilancio finale: un confronto che accende il dibattito - facebook.com facebook
«Stranger Things» ai saluti: il finale chiude il cerchio, ma divide x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.