Il finale divide i fan ma Netflix rilancia | Stranger Things 5 torna con un documentario inedito

Netflix annuncia un nuovo documentario su Stranger Things 5, intitolato

Netflix ha annunciato l’uscita di un documentario sul dietro le quinte dell’ultima stagione di Stranger Things 5, conclusasi a Capodanno; lo special, intitolato Un’ultima avventura, mescolerà interviste ai protagonisti con immagini esclusive dal set e da alcuni eventi promozionali. Il documentario si innesta direttamente all’interno dell’accesa discussione social sul contestatissimo finale; nel video possiamo infatti vedere i Duffer discutere nella writers’ room sul destino di Undici, insieme ad alcune immagini molto toccanti ce mostrano i protagonisti mentre leggono le ultime scene (la cosiddetta table read); per il resto il documentario mostra alcuni momenti di intimità e complicità sul set, alternati a immagini della serie. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

