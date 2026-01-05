Netflix annuncia un nuovo documentario su Stranger Things 5, intitolato

Netflix ha annunciato l’uscita di un documentario sul dietro le quinte dell’ultima stagione di Stranger Things 5, conclusasi a Capodanno; lo special, intitolato Un’ultima avventura, mescolerà interviste ai protagonisti con immagini esclusive dal set e da alcuni eventi promozionali. Il documentario si innesta direttamente all’interno dell’accesa discussione social sul contestatissimo finale; nel video possiamo infatti vedere i Duffer discutere nella writers’ room sul destino di Undici, insieme ad alcune immagini molto toccanti ce mostrano i protagonisti mentre leggono le ultime scene (la cosiddetta table read); per il resto il documentario mostra alcuni momenti di intimità e complicità sul set, alternati a immagini della serie. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il finale divide i fan, ma Netflix rilancia: Stranger Things 5 torna con un documentario inedito

