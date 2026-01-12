Strage in Iran almeno 648 morti nelle proteste antigovernative | nove sono minorenni

Negli ultimi 16 giorni, le proteste antigovernative in Iran hanno causato almeno 648 vittime, tra cui nove minorenni. La situazione riflette una crescente tensione sociale e politica nel paese, con un alto costo umano. Questo evento evidenzia le difficoltà incontrate dal governo nel gestire il dissenso e le richieste di cambiamento da parte della popolazione.

Almeno 648 manifestanti sono rimasti uccisi durante le proteste antigovernative iniziate da 16 giorni in Iran. A riportarlo è l'organizzazione non governativa Iran Human Rights, con sede in Norvegia, che aggiorna il bilancio delle vittime dall'inizio delle manifestazioni. Le proteste sono scoppiate il 28 dicembre in diverse città del Paese, innescate dalla grave crisi economica.

