Proteste antigovernative in Iran Teheran accusa Usa e Israele ma Trump rilancia | L'Ayatollah potrebbe lasciare

Le recenti proteste in Iran hanno portato a tensioni tra il governo e la popolazione, con Teheran che accusa Stati Uniti e Israele di intervento destabilizzante. Nel contesto, Donald Trump ha suggerito che l'Ayatollah potrebbe considerare di lasciare il potere, alimentando ulteriori discussioni sulla stabilità politica del paese. Le manifestazioni e le risposte ufficiali continuano a segnare una fase complessa per la regione.

Il regime teocratico iraniano ha accusato Usa e Israele di fomentare la folla con agenti provocatori parlando di morti e arresti dopo le proteste. Trump minaccia: "L'Ayatollah Ali Khamenei sta cercando un posto dove andare. La situazione sta peggiorando molto". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Proteste in Iran, Teheran accusa: “Violenze scatenate da agenti terroristi Usa e Israele” Leggi anche: Iran, media: “Trump e Netanyahu hanno accordo per colpire”. E Teheran accusa Israele Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Iran, continuano le proteste. Blackout di internet a Teheran e in altre città; In Iran almeno 35 persone sono state uccise nelle proteste antigovernative, che vanno avanti da 10 giorni; Proteste in Iran, Trump: Se Teheran ucciderà ancora, colpiremo molto duramente; Iran, manifestazioni di protesta a Teheran e in molte città: interrotto l’accesso a internet. Iran, migliaia di persone protestano a Teheran e in tutto il Paese - Le proteste antigovernative in Iran hanno attraversato Teheran con gli iraniani, infuriati per la crisi economica e per le repressioni delle forze di ... msn.com

Iran, continuano le proteste. Blackout di internet a Teheran e in altre città - Folle di persone e veicoli che suonano il clacson hanno riempito una parte del vasto viale Ayatollah Kashani, come mostrano le immagini provenienti da Teheran diffuse anche sui social network, mentre ... tg24.sky.it

Iran, esplode la protesta: strade bloccate e incendi. Trump avverte Teheran - Almeno 45 manifestanti, tra cui otto minorenni, sarebbero finora stati uccisi dalle forze di sicurezza iraniane nella repressione delle proteste iniziate alla fine di dicembre, denuncia l'ong ... adnkronos.com

Continuano le proteste in Iran. Cosa potrebbe accadere?

Iran, enormi proteste antigovernative in corso a Teheran. Blackout di Internet a livello nazionale. Segnalati cortei in centinaia di città. Interruzioni di servizio in diversi media statali e semi-ufficiali. - facebook.com facebook

In #Iran almeno 35 persone sono state uccise e circa 1.200 arrestate durante le proteste antigovernative, che vanno avanti da 10 giorni. (ilPost) @ultimora_pol x.com

