Proteste in Iran almeno 20 morti e quasi mille arresti

Le proteste in Iran, durate otto giorni, hanno causato almeno 20 morti e circa mille arresti. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, le manifestazioni si sono diffuse in 222 località del Paese, coinvolgendo cittadini e forze di sicurezza. La situazione resta complessa e monitorata a livello internazionale, evidenziando le tensioni interne e le richieste di cambiamento della popolazione iraniana.

Almeno 19 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza sono stati uccisi in Iran durante otto giorni di proteste che, secondo organizzazioni per i diritti umani, si sono estese a 222 località in tutto il Paese. A riportarlo è Iran International, media d’opposizione con sede a Londra. I dati. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Proteste in Iran, almeno 20 morti e quasi mille arresti Leggi anche: Iran, media: 20 morti da inizio proteste Leggi anche: Iran: almeno 10 morti da inizio proteste contro carovita. Trump avverte: "Se colpite i manifestanti interverremo" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Iran, il regime trema e minaccia: «Nessuna clemenza per i rivoltosi»; Iran, terzo giorno di proteste: studenti scendono in piazza a Teheran; In Iran continuano le proteste; Iran, continuano le proteste: almeno sei morti durante scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Iran, media: 20 morti da inizio proteste - Almeno 19 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza sono stati uccisi in Iran nei primi 8 giorni di proteste. msn.com

