Il recente incendio a Crans-Montana, durante i festeggiamenti di San Silvestro, ha causato numerosi feriti, tra cui giovani ustionati. Bertolaso ha aggiornato sulla situazione al Niguarda, evidenziando la complessità della gestione medica e il grave stato di alcuni pazienti. Questo episodio sottolinea l’importanza di interventi tempestivi e di un’assistenza specializzata in situazioni di emergenza come questa.

Il tragico incendio avvenuto durante i festeggiamenti di San Silvestro a Crans-Montana continua a scuotere l’opinione pubblica, con il focus che si sposta ora sulla gestione dei feriti e sulle loro delicate condizioni di salute. L’evento, che ha coinvolto un numero elevato di persone tra cui molti giovani studenti milanesi, ha attivato una complessa macchina dei soccorsi transfrontaliera. Tra i casi più critici emerge quello di Leonardo Bove, un ragazzo di sedici anni che è stato finalmente riportato in Italia dopo un primo periodo di degenza in Svizzera. Il suo trasferimento presso l’ospedale Niguarda di Milano segna una tappa fondamentale in un percorso di cure che si preannuncia ancora molto lungo e tortuoso, caratterizzato da una lotta costante contro le infezioni e le complicanze respiratorie derivanti dall’inalazione di fumi tossici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, il bollettino di Bertolaso sui ragazzi ustionati al Niguarda: “La lotta è dura”

Leggi anche: Crans-Montana, Bertolaso: "Al Niguarda tre ragazzi italiani feriti"

Leggi anche: Come stanno i tre ragazzi ustionati a Crans Montana e ricoverati al Niguarda

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il bollettino medico al Niguarda sui feriti a Crans Montana, Bertolaso: «Aspettiamo Sofia, la paziente più grave. Gli altri non sono trasportabili»; Crans-Montana, Bertolaso: In arrivo Sofia, la paziente più grave. Gli altri non trasportabili; Crans-Montana, tre italiani ricoverati al Niguarda: Uno è più grave, non ci aspettavamo un bollettino così; Crans-Montana: 3 le vittime italiane. Indagati i due gestori per omicidio e lesioni personali.

Crans-Montana, come stanno i feriti al Niguarda: «Leonardo Bove in condizioni critiche. Un altro ragazzo è fuori pericolo» - Montana, ci sono ancora diversi ragazzi ricoverati in Italia, all'ospedale Niguarda di Milano. msn.com