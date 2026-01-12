A undici giorni dalla strage di Crans-Montana, 12 giovani sono ancora ricoverati all’ospedale Niguarda. Alcuni mostrano segnali di miglioramento, mentre nove si trovano in condizioni gravi, principalmente a causa di complicazioni polmonari. La situazione rimane critica, e le équipe mediche monitorano attentamente le evoluzioni cliniche dei pazienti.

Undici giorni dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana, 12 giovani restano ricoverati a Niguarda: alcuni migliorano, ma 9 sono gravi, soprattutto per complicazioni polmonari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Strage di Crans Montana, come stanno i ragazzi feriti ricoverati al Niguarda

Leggi anche: Crans Montana, come stanno i pazienti ricoverati al Niguarda: uno è in "condizioni estremamente critiche"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Strage di Crans Montana, come stanno i ragazzi feriti ricoverati al Niguarda; Come stanno gli 11 ragazzi feriti a Crans-Montana ricoverati a Niguarda: “Nessuno fuori pericolo, cure lunghe”; Crans-Montana, come stanno i giovani feriti: 11 ancora critici al Niguarda; Undici feriti del rogo di Crans-Montana ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano: «Le ustioni sono molto, molto estese. E i pazienti hanno danni da inalazione di fumi velenosi».

Come stanno i feriti ricoverati al Niguarda dopo la strage di Crans-Montana: Leonardo Bove estremamente grave - Montana, 12 giovani restano ricoverati a Niguarda: alcuni migliorano, ma 9 sono gravi, soprattutto per ... fanpage.it