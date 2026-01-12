Come stanno i feriti ricoverati al Niguarda dopo la strage di Crans-Montana | Leonardo Bove estremamente grave
A undici giorni dalla strage di Crans-Montana, 12 giovani sono ancora ricoverati all’ospedale Niguarda. Alcuni mostrano segnali di miglioramento, mentre nove si trovano in condizioni gravi, principalmente a causa di complicazioni polmonari. La situazione rimane critica, e le équipe mediche monitorano attentamente le evoluzioni cliniche dei pazienti.
Undici giorni dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana, 12 giovani restano ricoverati a Niguarda: alcuni migliorano, ma 9 sono gravi, soprattutto per complicazioni polmonari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
#CransMontana Le famiglie dei ragazzi italiani morti o feriti si stanno coordinando per avere un unico avvocato che li possa rappresentare. L'idea è di trovare un legale in Svizzera, "Visto che il processo principale si terrà lì", ha spiegato Umberto Marcucci
