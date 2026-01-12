Jacques Moretti resta in carcere Ma il tribunale potrebbe revocare la misura su cauzione

Il tribunale svizzero ha confermato la detenzione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation, coinvolto nell'incendio di Capodanno che ha provocato 40 vittime a Crans-Montana. Tuttavia, si valuta la possibilità di revocare la misura su cauzione. La decisione rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario in corso, che dovrà chiarire le responsabilità legate all’incidente.

È arrivata la decisione del giudice svizzero. Resta in carcere Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation, a Crans-Montana, in cui sono morte 40 persone per l'incendio di Capodanno. Il tribunale delle misure detentive di Sion, dopo l'interrogatorio di garanzia di questa mattina in tribunale a Sion, ha deciso di convalidare per tre mesi la misura cautelare in carcere. Ha valutato infatti "l'esistenza di un pericolo di fuga, unico rischio invocato dal Ministero Pubblico". Sempre il tribunale, nelle motivazioni, si dice disposto "a revocare la carcerazione preventiva, a fronte di diverse misure richieste in via sussidiaria dal Ministero Pubblico, tra cui in particolare, il versamento di cauzioni, apparendo tali misure adeguate a contrastare il pericolo di fuga". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Jacques Moretti resta in carcere. Ma il tribunale potrebbe revocare la misura su cauzione Leggi anche: Jacques Moretti resta in carcere. Le "bugie" della coppia smentite dai video Leggi anche: Crans Montana, la decisione del tribunale di Sion su Jacques Moretti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Crans Montana, oggi decisione del tribunale su coniugi Moretti; Fermato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana: c'è il rischio di fuga. La moglie ai domiciliari con il braccialetto elettronico; Crans Montana – Jacques Moretti e la presunta amicizia con l’imprenditore corso “sotto…; Crans-Montana, l'interrogatorio ai Moretti durato sei ore: Jacques in carcere, Jessica ai domiciliari con il figlio piccolo. «Potrebbero far sparire documenti». Jacques Moretti resta in carcere. Le bugie della coppia smentite dai video - Il proprietario del bar sostiene di avere fatto dei "test" sulle fontane di luce. msn.com

