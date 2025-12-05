Perché non riusciamo a fermare le chiamate moleste e perché ora arrivano dall’estero
(Adnkronos) – Da anni le autorità italiane – dal Garante Privacy ad Agcom, passando per Arera – moltiplicano interventi, sanzioni e nuove regole nel tentativo di arginare l’assalto quotidiano delle chiamate moleste. Eppure il telemarketing aggressivo non solo sopravvive: prospera. Le telefonate irregolari aumentano, i numeri fasulli si moltiplicano e milioni di utenti continuano ad . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
