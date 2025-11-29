Tempesta di telefonate dall’estero | l’effetto collaterale dello scudo al telemarketing selvaggio Come puoi difenderti
Una tempesta di telefonate dall’estero. Prefissi stranieri che provano ad aggirare lo “scudo” contro il telemarketing selvaggio. Fosse un film del serie Marvel sarebbe Endgame, Partita finale tra lo shield e le forze male (attaccate alla cornetta). Negli ultimi giorni milioni di italiani stanno ricevendo un’ondata insolita di telefonate provenienti da numeri internazionali. Prefissi come +44 (Regno Unito), +46 (Svezia), +34 (Romania) o +40 (Spagna). L’incremento è evidente, quasi improvviso, e sta generando preoccupazione e irritazione. La causa, però, non è un nuovo attacco globale né un’escalation di truffe improvvisa, ma l’effetto collaterale di una misura che, in Italia, sta funzionando sorprendentemente bene: il nuovo sistema anti-spoofing attivato dall’Agcom per bloccare le chiamate di telemarketing illegale che utilizzavano numeri italiani falsificati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
