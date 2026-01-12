Stop a un altro tavolo di gioco delle tre carte a Firenze | due nei guai

La Guardia di Finanza di Firenze ha intercettato due cittadini rumeni coinvolti in un’attività di gioco illecito di tre carte in una zona molto frequentata del centro storico. L’intervento, condotto dai Baschi Verdi, ha portato alla denuncia dei soggetti, contribuendo a rafforzare la sicurezza e il rispetto delle normative nel cuore della città.

FIRENZE – Nel corso di un intervento mirato una pattuglia della Compagnia pronto impiego (i noti Baschi Verdi ) della Guardia di Finanza ha individuato due soggetti di nazionalità rumena, del medesimo gruppo di gioco, intenti a esercitare il cosiddetto gioco delle tre carte all’angolo tra via de’ Cerretani e via dei Rondinelli, un’area del centro caratterizzata da elevatissimo flusso di passanti e turisti. Quest’attività, solo apparentemente innocua, costituisce un meccanismo di fraudolenza immediata che genera guadagni illeciti, sottrae risorse economiche a persone spesso ignare e alimenta circuiti informali non tracciati, potenzialmente collegati ad altre forme di devianza economica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Firenze, truffa del "gioco delle tre carte" in centro: denunciate due persone Leggi anche: Firenze, centro storico assediato dal gioco delle tre carte: denunciati due uomini Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Su Amazon sta andando forte l'Escape Game da tavolo di Stranger Things NO SPOILER; Svezia, stop ai giochi online senza licenza: l’Autorità vieta a Claymore Malta di operare sul mercato svedese. Dal Monopoly al Risiko: l’evoluzione dei giochi da tavolo in Italia - Scopri l'evoluzione dei giochi da tavolo in Italia: da Monopoly a Risiko, come i grandi classici si sono trasformati in esperienze fisiche e digitali. vicenzareport.it

Altro stop della Larcianese che viene sconfitta anche a Cecina: https://tinyurl.com/ykshydtx - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.