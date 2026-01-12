Stati Uniti la Fed nel mirino dell’amministrazione Trump

Il 11 gennaio, Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ha comunicato che la banca centrale statunitense potrebbe affrontare azioni legali da parte del giurì. La notizia evidenzia le tensioni tra la Fed e l’amministrazione Trump, aprendo un nuovo capitolo nelle relazioni tra istituzioni finanziarie e governo negli Stati Uniti.

L'11 gennaio Jerome Powell, presidente della Federal reserve (Fed), la banca centrale degli Stati Uniti, ha annunciato che l'istituto è minacciato da azioni legali del dipartimento della giustizia.

Jerome Powell, Dipartimento di Giustizia Usa apre indagine contro il presidente della Fed - Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un'indagine nei confronti del presidente della Federal Reserve Jerome Powell. lapresse.it





