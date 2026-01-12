Stati Uniti la Fed nel mirino dell’amministrazione Trump

Da internazionale.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 11 gennaio, Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ha comunicato che la banca centrale statunitense potrebbe affrontare azioni legali da parte del giurì. La notizia evidenzia le tensioni tra la Fed e l’amministrazione Trump, aprendo un nuovo capitolo nelle relazioni tra istituzioni finanziarie e governo negli Stati Uniti.

L’11 gennaio Jerome Powell, presidente della Federal reserve (Fed), la banca centrale degli Stati Uniti, ha annunciato che l’istituto è minacciato da azioni legali del dipartimento della giustizia. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

stati uniti la fed nel mirino dell8217amministrazione trump

© Internazionale.it - Stati Uniti, la Fed nel mirino dell’amministrazione Trump

Leggi anche: "Siamo nel mirino dei super missili cinesi": cosa rischiano gli Stati Uniti

Leggi anche: Venezuela, attacco degli Stati Uniti su Caracas, Trump: “Maduro e la moglie sono stati catturati”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Powell sotto accusa, la Fed nel mirino di Trump. Lo scontro Usa che fa tremare i mercati; Wall Street brinda ai record: lavoro debole, Fed nel mirino; «Al via indagine penale contro il presidente della Fed Powell»; Trump minaccia mezzo mondo: dai minerali allo scontro con la Cina, gli interessi Usa nei Paesi nel mirino del….

Fed “indagata” da Dipartimento di Giustizia Usa, Powell contrattacca - (askanews) – Scontro aperto negli Stati Uniti tra il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e l’amministrazione Trump. askanews.it

stati uniti fed mirinoIl dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine contro Jerome Powell, presidente della Federal Reserve - La procura del distretto di Washington DC ha avviato un’indagine penale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve (la banca centrale degli Stati Uniti, comunemente detta Fed), i ... ilpost.it

stati uniti fed mirinoJerome Powell, Dipartimento di Giustizia Usa apre indagine contro il presidente della Fed - Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un'indagine nei confronti del presidente della Federal Reserve Jerome Powell. lapresse.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.