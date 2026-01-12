Startlist slalom Flachau 2026 | orario tv streaming pettorali delle italiane

La startlist dello slalom speciale di Flachau, in programma martedì 13 gennaio, include i pettorali delle atlete italiane. La gara, valida come dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile, si svolgerà con orario e modalità di visione disponibili tramite TV e streaming. Di seguito, tutte le informazioni utili per seguire l’evento in modo chiaro e preciso.

Domani, martedì 13 gennaio, si disputerà lo slalom speciale di Flachau valevole come dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. La Night Race austriaca sarà la settima gara stagionale tra i pali stretti per il circuito maggiore, la penultima in questa specialità prima dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 (l'ultima si terrà il 25 gennaio a Spindleruv Mlyn). Grande attesa per un possibile nuovo capitolo della rivalità stellare tra la svizzera Camille Rast e la statunitense Mikaela Shiffrin, che hanno monopolizzato le prime due posizioni nelle ultime tre prove disputate tra i rapid gates.

