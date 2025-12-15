Startlist slalom Courchevel 2025 | orario tv streaming pettorali delle italiane

Ecco la startlist del slalom di Courchevel 2025, con orari, info su tv e streaming, e i pettorali delle atlete italiane. Le squadre sono pronte a scendere in pista per un'altra entusiasmante tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile, segnando l'inizio di una nuova sfida tra le migliori atlete del circuito.

Neanche il tempo di respirare, che subito bisognerà tornare al cancelletto di partenza nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Messo alle spalle l'appuntamento sulle nevi di St. Moritz (Svizzera) dedicato alla velocità, saranno nuovamente i pali stretti dello slalom a tenere banco. Sarà la Night Race di Courchevel (Francia) a regalare spettacolo martedì 16 dicembre, con prima manche alle ore 17.45 e seconda alle 20.45. Tutte contro Mikaela Shiffrin. Verrebbe da definirla così la situazione, visto quanto fatto dalla fuoriclasse americana nei primi tre appuntamenti tra i rapid gates. A Levi, Gurgl e a Copper Mountain, Shiffrin ha letteralmente volato e annichilito le avversarie, dando seguito alle proprie ambizioni di regina dello sci alpino quest'anno in ottica classifica generale.

