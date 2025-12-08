partenza in sordina e senza acuti per sofia goggia ora le gare veloci per provare a svoltare

La tournée nordamericana si conclude senza grandi acuti per Sofia Goggia, che non è riuscita ad avvicinare la zona podio in nessuno dei tre giganti andati in scena tra Copper e Tremblant entrando solamente una volta in top10 con un 8° posto come miglior risultato. L’avvio della stagione olimpica si è rivelato al di sotto delle aspettative tra le porte larghe, anche a causa dell’uscita nell’opening di Soelden, ma adesso arriveranno finalmente le gare veloci. Goggia è consapevole di avere una grande occasione quest’inverno nella velocità, considerando l’assenza per infortunio di alcune big come Lara Gut-Behrami, Federica Brignone e Lauren Macuga oltre all’approccio conservativo di una Mikaela Shiffrin che disputerà in Coppa del Mondo forse solo qualche superG rinunciando del tutto alla discesa libera. 🔗 Leggi su Oasport.it

