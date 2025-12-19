Spread Btr-Bund ai livelli più bassi dell’anno i titoli di Stato convengono?
Lo spread tra Btp e Bund a dieci anni ha raggiunto i livelli più bassi del 2025, con valori che indicano una certa stabilità nel mercato dei titoli di Stato. Questa diminuzione solleva domande sulla convenienza di investire in questi strumenti e sulle implicazioni per l’economia italiana. Analizziamo i fattori alla base di questa tendenza e le possibili conseguenze per gli investitori.
Lo spread tra Btp e Bund a dieci anni ha toccato i livelli più bassi del 2025: il 19 dicembre in mattinata il differenziale ha oscillato tra 64,22 e 64,87 punti base, aprendo a 64,87 e attestandosi su valori che rappresentano il minimo dell’ anno, con una forchetta annuale compresa tra 64,72 e 134,25 punti. Parallelamente, il rendimento del Btp decennale si è mantenuto stabile, leggermente in rialzo dal 3,50% al 3,51%, ma su livelli decisamente inferiori rispetto alla fase di tensione del 2022-2023. Cala lo spread, più fiducia nell’Italia. Tradotto in termini di mercato: i prezzi dei titoli di Stato italiani sono alti, segnale di forte domanda e fiducia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
