Pronto soccorso giudizio positivo del Comitato dei sindaci dell’Asl sul decalogo operativo

Il Comitato dei Sindaci dell’Asl di Benevento ha espresso un giudizio positivo sul decalogo operativo proposto dal sindaco di Morcone, Luigi Ciarlo, per migliorare la gestione del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio. La proposta, esaminata dal Comitato guidato dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, mira a ottimizzare i servizi e garantire una risposta più efficace alle esigenze dei cittadini.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Comitato dei Sindaci dell’Asl di Benevento, presieduto dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, ha esaminato e preso atto positivamente del documento proposto dal sindaco di Morcone Luigi Ciarlo contenente un decalogo con proposte operative per la gestione migliorativa del Pronto soccorso dell’Ospedale San Pio. Il documento contiene i seguenti punti: 1) Implementazione immediata delle linee guida “Indicazioni per l’organizzazione del Triage Intraospedaliero e l’Osservazione Breve Intensiva e per la gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso” approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

