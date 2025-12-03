Il direttore del 118 Galano al neo presidente Fico | Subito tre cose per migliorare ambulanze e Pronto Soccorso

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore del 118 dell'Asl di Napoli, Giuseppe Galano, lancia un appello al neo-governatore Roberto Fico: "Servono subito tre cose se si vuole migliorare la Sanità di emergenza urgenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

direttore 118 galano neoIl direttore del 118 Galano al neo presidente Fico: “Subito tre cose per migliorare ambulanze e Pronto Soccorso” - Il direttore del 118 dell'Asl di Napoli, Giuseppe Galano, lancia un appello al neo- Si legge su fanpage.it

Direttore 118, elisoccorso tessera importante per emergenza - Ha parlato dell'elisoccorso dell'Umbria come "tessera molto importante per l'intero sistema regionale" il direttore del 118 - Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Direttore 118 Galano Neo