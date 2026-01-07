Torna la Fiera del disco a Verona

Torna a Verona l'ottava edizione della Fiera del Disco, CD e Vinile, organizzata da Ernyaldisko. Un evento dedicato agli appassionati di musica e collezionisti, che offre l’opportunità di scoprire e acquistare una vasta selezione di dischi, sia in formato CD che vinile. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti, favorendo un ambiente ideale per lo scambio di conoscenze e passioni.

Verona ospita uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della musica e del collezionismo: l'ottava Fiera del Disco, CD e Vinile, organizzata da Ernyaldisko. Sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026, il grande spazio espositivo del Pala Expo del Centro Congressi di Verona, al secondo piano. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

