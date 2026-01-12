Sogno un Berlusconi in campo Meno tasse diritti e sicurezza | Forza Italia secondo Alberto Cirio

Da ilfoglio.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Cirio esprime fiducia nel futuro di Forza Italia, sottolineando la necessità di un cambio di passo. Con un occhio al rilancio, riconosce l’impegno di Antonio Tajani e invita il partito a mantenere un atteggiamento coraggioso. In un contesto di trasformazione, l’obiettivo è rilanciare i valori fondamentali, tra cui sicurezza, lavoro e riduzione delle tasse, per rappresentare un’alternativa concreta per il paese.

A Forza Italia chiede coraggio. E dice: “Antonio Tajani ha fatto un miracolo e adesso è arrivata la fase del rilancio. Dobbiamo continuare ad allargare”. Il centrodestra? “Può e deve essere. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

sogno un berlusconi in campo meno tasse diritti e sicurezza forza italia secondo alberto cirio

© Ilfoglio.it - "Sogno un Berlusconi in campo". Meno tasse, diritti e sicurezza: Forza Italia secondo Alberto Cirio

Leggi anche: Forza Italia, il presidente Cirio a pranzo da Marina Berlusconi: diritti e moderati al centro

Leggi anche: Forza Italia, Tajani: “Bene se Marina e Pier Silvio Berlusconi scendono in campo”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sogno un Berlusconi in campo. Meno tasse, diritti e sicurezza: Forza Italia secondo Alberto Cirio.

sogno berlusconi campo meno"Sogno un Berlusconi in campo". Meno tasse, diritti e sicurezza: Forza Italia secondo Alberto Cirio - "Allarghiamo a Calenda e ai delusi di Renzi e Schlein. ilfoglio.it

Berlusconi, due anni fa la morte: la discesa in campo, il sogno del Colle, gli scandali, i matrimoni, lo sbarco su TikTok, la malattia e il testamento politico - berlusconismo", categorie che per più di vent'anni si sono combattute e alternate alla guida del ... ilmessaggero.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.