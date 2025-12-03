Forza Italia il presidente Cirio a pranzo da Marina Berlusconi | diritti e moderati al centro

I pranzi e le cene di Natale organizzate ad Arcore (Monza) da Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia (Fi), scomparso nel 2023, restano appuntamenti memorabili perché, per il partito o per la squadra di calcio di cui la famiglia Berlusconi è stata proprietaria, il Milan, hanno ogni volta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Forza Italia, il presidente Cirio a pranzo da Marina Berlusconi: diritti e moderati al centro - Il vicepresidente di Fi, a capo della Giunta regionale, ha incontrato la presidente di Fininvest e Mondadori I pranzi e le cene di Natale organizzate ad Arcore (Monza) da Silvio Berlusconi, fondatore ... Si legge su torinotoday.it

Cirio a pranzo da Berlusconi, dialogo aperto su Forza Italia - Ha forse un significato diverso dagli altri incontri conviviali il pranzo di Alberto Cirio a casa di Marina Berlusconi, ieri poco dopo l’una. Lo riporta torino.repubblica.it

Marina Berlusconi: spunta il pranzo che può “rivoluzionare” Forza Italia - La richiesta di Marina Berlusconi che riguarda la linea di pensiero di Forza Italia. Si legge su newsmondo.it

