Forza Italia il presidente Cirio a pranzo da Marina Berlusconi | diritti e moderati al centro

Torinotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I pranzi e le cene di Natale organizzate ad Arcore (Monza) da Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia (Fi), scomparso nel 2023, restano appuntamenti memorabili perché, per il partito o per la squadra di calcio di cui la famiglia Berlusconi è stata proprietaria, il Milan, hanno ogni volta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

forza italia presidente cirioForza Italia, il presidente Cirio a pranzo da Marina Berlusconi: diritti e moderati al centro - Il vicepresidente di Fi, a capo della Giunta regionale, ha incontrato la presidente di Fininvest e Mondadori I pranzi e le cene di Natale organizzate ad Arcore (Monza) da Silvio Berlusconi, fondatore ... Si legge su torinotoday.it

forza italia presidente cirioCirio a pranzo da Berlusconi, dialogo aperto su Forza Italia - Ha forse un significato diverso dagli altri incontri conviviali il pranzo di Alberto Cirio a casa di Marina Berlusconi, ieri poco dopo l’una. Lo riporta torino.repubblica.it

forza italia presidente cirioMarina Berlusconi: spunta il pranzo che può “rivoluzionare” Forza Italia - La richiesta di Marina Berlusconi che riguarda la linea di pensiero di Forza Italia. Si legge su newsmondo.it

Cirio, tutelando casa tuteliamo interessi veri dei cittadini - "Forte l'impegno di Forza Italia in finanziaria per la casa, bene da difendere e proteggere. Da lospiffero.com

forza italia presidente cirioLa sezione cittadina di Forza Italia agli Stati Generali del Commercio Internazionale - Lo scorso 22 novembre a Torino, nella prestigiosa sede del Campus dell'Onu, si sono svolti gli Stati Generali del Commercio Internazionale organizzati da Forza Italia. Riporta casalenews.it

forza italia presidente cirioCirio e Fava in tour tra imprese del Canavese: nuove opere, progetti e storie di lavoro - Dal nuovo nido di Nole alla storica Cantina Rostagno: una giornata di incontri, investimenti e promesse per la viabilità ... giornalelavoce.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Forza Italia Presidente Cirio