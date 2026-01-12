Smog a Torino | scatta di nuovo il semaforo arancione fino al 14 gennaio

A Torino, a causa delle condizioni atmosferiche e dei dati previsionali di Arpa Piemonte, è stato attivato nuovamente il semaforo arancione per l’inquinamento atmosferico. La misura sarà in vigore fino al 14 gennaio, con l’obiettivo di ridurre le emissioni e tutelare la qualità dell’aria. Si invita la cittadinanza a rispettare le prescrizioni previste per questo periodo.

Sulla base dei dati previsionali forniti da Arpa Piemonte, scatta nuovamente il semaforo arancione del semaforo antismog a Torino. Le previsioni rintracciano un nuovo superamento del valore di 50 mcgmc di concentrazione media giornaliera di PM10 nell'aria per tre giorni consecutivi

Misure antismog a tutela della salute. da domani, mar 13/01, a #Torino attivo il livello 1: oltre alle limitazioni valide tutto l'anno, fermi dalle 8 alle 19 anche i veicoli diesel Euro 3, 4 e 5. Stop anche per i veicoli con il sistema Move In. comune.torino.it/novita/a x.com

A Torino da domani il semaforo antismog torna bianco. In vigore solo le misure strutturali di limitazione del traffico #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook

