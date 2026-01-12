Smog a Torino | scatta di nuovo il semaforo arancione fino al 14 gennaio

A Torino, a causa delle condizioni atmosferiche e dei dati previsionali di Arpa Piemonte, è stato attivato nuovamente il semaforo arancione per l’inquinamento atmosferico. La misura sarà in vigore fino al 14 gennaio, con l’obiettivo di ridurre le emissioni e tutelare la qualità dell’aria. Si invita la cittadinanza a rispettare le prescrizioni previste per questo periodo.

