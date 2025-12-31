Inquinamento a Torino | scatta il semaforo arancione antismog da giovedì 1 fino al 5 gennaio
A Torino, l'allerta smog si attiva dal 1° al 5 gennaio 2026 con il semaforo arancione. Secondo i dati di Arpa Piemonte, le concentrazioni di PM10 supereranno il limite di 50 mcg/mc per tre giorni consecutivi, rendendo necessarie misure temporanee per limitare l’inquinamento atmosferico e tutelare la qualità dell’aria.
Il 2026 inizia all'insegna del semaforo arancione per quanto riguarda lo smog a Torino. Secondo quanto previsto da Arpa Piemonte, la concentrazione media giornaliera di PM10 nell'aria (limite 50 mcgmc) verrà superata per tre giorni consecutivi, facendo così scattare la misura antismog dal 1° al 5 gennaio.
