Smog in città a Novara scatta di nuovo il semaforo arancione | stop ai diesel Euro 5

1 gen 2026

A Novara sono stati nuovamente attivati i provvedimenti di limitazione del traffico a causa delle elevated concentrazioni di PM10. Con il

Nuovo blocco del traffico in città per i veicoli diesel Euro 5. É infatti scattato il "semaforo arancione" che, secondo quanto previsto dal protocollo antismog adottato dalla Regione Piemonte, si attiva quando sono previsti tre giorni consecutivi di valori di Pm10 superiori al limite di 50?gm³. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

