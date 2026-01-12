Smith il ’mental coach’ dei biancorossi

Jamar Smith, inizialmente escluso dal gruppo dei giocatori, ha recentemente assunto il ruolo di mental coach per i biancorossi. In breve tempo, la sua posizione all’interno della squadra è cambiata significativamente, contribuendo al percorso di crescita mentale e alla preparazione dei compagni. Questa trasformazione evidenzia l'importanza del supporto psicologico nel mondo dello sport e il valore di un approccio integrato alla performance.

Da ‘epurato’ a mental coach. Nel giro di poche settimane la posizione di Jamar Smith all’interno del gruppo di lavoro biancorosso si è evoluta in maniera sorprendente. Messo fuori dal progetto tecnico per fare spazio (numericamente) prima a JT Thor e poi a Brown, il ‘chirurgo’ è stato ad un passo dal trasferimento alla Fortitudo Bologna, ma dopo il cambio di rotta della ‘Effe’ che ha puntato su Toni Perkovic, è evidentemente tornato ad avere voce in capitolo all’interno del gruppo. E che voce, verrebbe da dire ascoltando le parole di Luca Severini che alla fine della vittoria con la Dinamo Sassari ha ringraziato, senza nascondere la propria emozione, il veterano nativo di Peoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Smith, il ’mental coach’ dei biancorossi Leggi anche: Dialogo su sport, giovani e comunità con il mental coach Michele Tribuzio Leggi anche: Parola al mental coach: "Trovare punti di riferimento" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. #RomeIsWoman Roma corre al femminile Un’esperienza pensata per ogni donna, dove cammino e corsa si incontrano al tuo ritmo. 5 km per ritrovare equilibrio, energia e connessione tra corpo e mente, con esercizi di Pilates e tecniche di mental coachin - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.