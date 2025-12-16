Parola al mental coach | Trovare punti di riferimento

Le recenti prestazioni del Pisa hanno evidenziato aspetti psicologici importanti. Per approfondire, abbiamo consultato il mental coach Stefano Nicoletti, autore e coordinatore dell’Area Mental di Athletica Cetilar. In questo articolo, si esplora il ruolo dei punti di riferimento e delle strategie mentali per migliorare la performance sportiva e affrontare le sfide psicologiche del calcio.

Di Lorenzo Vero Le ultime partite del Pisa hanno fatto emergere vari aspetti di natura psicologica. Per provare a capire attraverso uno sguardo professionale, abbiamo chiesto un parere al mental coach Stefano Nicoletti, autore del libro "Guida alla prestazione ottimale nello sport" e coordinatore l'Area Mental del centro di preparazione sportiva internazionale Athletica Cetilar di Pisa. Nicoletti, per il Pisa sono tre le sconfitte consecutive. La zona salvezza ora dista 4 punti. Qual è l'atteggiamento più consono da attuare? "Concentrare l'attenzione sul gioco. Quando la posta in gioco si è alzata, come contro Verona, Parma e Lecce gli aspetti emozionali hanno preso il sopravvento rispetto ad altre partite nelle quali c'era meno da perdere, come con le big.

