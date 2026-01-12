Smartphone e truffe l' autorizzazione da non dare mai | cosa rischi

Le truffe online tramite smartphone sono sempre più frequenti. Un semplice errore nelle autorizzazioni può esporre dati personali e sensibili a rischi inutili. È importante conoscere quali permessi concedere e quali evitare, adottando accorgimenti nelle impostazioni del telefono. In questo modo, si può proteggere la propria privacy e prevenire possibili frodi senza compromessi sulla funzionalità del dispositivo.

Con un piccolo accorgimento nelle impostazioni dello smartphone è possibile evitare di regalare a terzi informazioni sensibili. La questione riguarda un’autorizzazione che, se lasciata attiva, consente ad alcune app di osservare in tempo reale ciò che compare sullo schermo e le azioni dell’utente. Un'autorizzazione, forse, non nota ai più. Anche perché si tratta di un’impostazione spesso abilitata di default o concessa in modo frettoloso quando si installa una nuova applicazione. Nel dettaglio, si tratta del permesso di accessibilità, nato per aiutare persone con disabilità a leggere e controllare meglio il telefono. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Smartphone e truffe, l'autorizzazione da non dare mai: cosa rischi Leggi anche: Lotta alle truffe: «Mai dare soldi o gioielli agli sconosciuti» Leggi anche: Uova, non devi mai lavarle: contaminazioni, cosa rischi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. CREMONA, NUOVE TRUFFE TRA CASA E SMARTPHONE. Hai finalmente un nuovo smartphone Ora non commettere l'errore che fanno tutti: non lasciare il tuo vecchio telefono a prendere polvere in un cassetto. Recupera liquidità: Trasforma il tuo usato in contanti o credito immediato. Zero attese: Non aspettare - facebook.com facebook

