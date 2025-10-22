Lotta alle truffe | Mai dare soldi o gioielli agli sconosciuti

Nei giorni scorsi di metà ottobre, presso la biblioteca civica “Federico Talami” di Abano Terme, organizzato da Lions Club Abano Terme Euganee, si è tenuto un incontro sul tema “truffe 2.0 conoscere e prevenire” finalizzato a sensibilizzare e contrastare il fenomeno delle truffe ai danni di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Chiara Perucci, dottoressa salva-nonnini: la sua tesi? Sulla lotta alle truffe - facebook.com Vai su Facebook

La lotta contro le truffe. Anziani a lezione dalle forze dell’ordine - Il proverbio popolare che invita alla prudenza nel dare fiducia alle persone è stato il filo conduttore dell’incontro che si è svolto ieri pomeriggio a ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Finto carabiniere si fa dare soldi e gioielli - Circa tremila euro e gioielli per un valore abbastanza elevato oltreché di pregio affettivo: questo è il bottino della truffa escogitata nei minimi dettagli che dal primo pomeriggio di ieri e per ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Allarme truffe bancarie a Ferragosto: il momento migliore per rubare soldi - Scopri perché a Ferragosto aumentano le truffe bancarie, è il momento migliore per rubare i soldi alle vittime e come resistere all'attacco. Lo riporta punto-informatico.it