Uova non devi mai lavarle | contaminazioni cosa rischi

Le feste sono sinonimo di tavole imbandite: cene della vigilia, pranzi di Natale e cenoni di Capodanno e spesso vengono lasciati piatti pieni e dolci in abbondanza. Ma gli avanzi possono nascondere insidie se non conservati correttamente. Per aiutare le famiglie, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha stilato alcuni consigli pratici utili anche per evitare gli sprechi. Latte, latticini, carne, pesce, uova e salse a base di uova crude sono tra i cibi più deperibili. Pianificare la spesa e le quantità da acquistare è il primo passo per ridurre sprechi e rischi infatti gli alimenti deperibili, per le loro caratteristiche costituiscono un terreno favorevole alla crescita dei microrganismi patogeni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

