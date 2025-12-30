Affitti brevi | c’è una nuova sentenza su alcune regole imposte dal Comune

Recentemente, è stata emessa una nuova sentenza riguardante le normative comunali sugli affitti brevi. Le modifiche apportate al Piano urbanistico generale (PUG) nei mesi scorsi hanno introdotto novità importanti per chi gestisce queste locazioni. Questa decisione offre chiarimenti sulle regole e sulle procedure da seguire, contribuendo a definire meglio il quadro normativo vigente. Di seguito, un approfondimento sulle principali novità e implicazioni.

Nei mesi scorsi sono entrate in vigore alcune variazioni al Piano urbanistico generale (Pug) riguardanti gli affitti brevi. Sostanzialmente, il Comune di Bologna ha introdotto alcune restrizioni che rendono più difficile modificare la destinazione d'uso di un immobile per renderlo una casa.

