Dopo la loro esibizione a Seul, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno viaggiato insieme dall’Asia all’Australia, dirigendosi verso l’Open di Melbourne. Questo gesto, semplice ma significativo, testimonia il rispetto reciproco tra i due tennisti, pronti a competere nel prossimo torneo. Un momento di solidarietà e professionalità che sottolinea l’importanza del fair play nel mondo dello sport.

Dopo l’esibizione a Seul, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno condiviso lo stesso volo dalla Corea del Sud all’Australia, pronti ad affrontare l’Open di Melbourne. L’incontro amichevole nella capitale sudcoreana, vinto dallo spagnolo, è stato solo un antipasto di ciò che li aspetta: il campione di San Candido punta a vincere il torneo per la terza volta consecutiva e a rilanciare la sfida per il numero uno al mondo. Davanti ai giornalisti in aeroporto, Alcaraz ha commentato con leggerezza ma determinazione: “Cercherò di fermarlo, ci proverò. Saranno tre settimane fantastiche e speriamo di ottenere un bel risultato”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner-Alcaraz, il gesto che spiega tutto: sul volo per Seul...

Leggi anche: Jannik Sinner-Darren Cahill, il gesto (sfuggito) che spiega tutto

Leggi anche: Alcaraz s'impone su Sinner a Seul, al n.1 la sfida-esibizione che apre il 2026

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Jannik Sinner-Carlos Alcaraz: Lehecka spiega la differenza con tutti gli altri.

Sinner e Alcaraz, i soldi non centrano: cosa significa il gesto che ha fatto impazzire tutti a Seul - Protagonisti dell'esibizione in Corea del Sud, Jannik e Carlos sono immortalati in tanti scatti con due dita incrociate ... msn.com