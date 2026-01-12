Sinner-Alcaraz il gesto che spiega tutto | sul volo per Seul
Dopo la loro esibizione a Seul, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno viaggiato insieme dall’Asia all’Australia, dirigendosi verso l’Open di Melbourne. Questo gesto, semplice ma significativo, testimonia il rispetto reciproco tra i due tennisti, pronti a competere nel prossimo torneo. Un momento di solidarietà e professionalità che sottolinea l’importanza del fair play nel mondo dello sport.
Dopo l’esibizione a Seul, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno condiviso lo stesso volo dalla Corea del Sud all’Australia, pronti ad affrontare l’Open di Melbourne. L’incontro amichevole nella capitale sudcoreana, vinto dallo spagnolo, è stato solo un antipasto di ciò che li aspetta: il campione di San Candido punta a vincere il torneo per la terza volta consecutiva e a rilanciare la sfida per il numero uno al mondo. Davanti ai giornalisti in aeroporto, Alcaraz ha commentato con leggerezza ma determinazione: “Cercherò di fermarlo, ci proverò. Saranno tre settimane fantastiche e speriamo di ottenere un bel risultato”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
