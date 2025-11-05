Jannik Sinner-Darren Cahill il gesto sfuggito che spiega tutto

Non servono parole, basta un gesto. L’abbraccio tra Jannik Sinner e Darren Cahill a fine partita, dopo il successo su Ben Shelton nei quarti di finale di Parigi-Bercy, racconta più di qualsiasi dichiarazione. È il modo silenzioso con cui il fresco numero uno del mondo ha voluto chiudere un piccolo incidente di percorso, nato nel cuore di un match che pure stava dominando. Nel secondo set, dopo aver perso un turno di battuta, Sinner aveva infatti alzato la voce verso il suo angolo. In tribuna c’erano Cahill, il preparatore atletico Umberto Ferrara e l’osteopata Andrea Cipolla. Mancava Simone Vagnozzi, fermo per turnover programmato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner-Darren Cahill, il gesto (sfuggito) che spiega tutto

News recenti che potrebbero piacerti

Jannik Sinner - facebook.com Vai su Facebook

Jannik Sinner è a Torino: il numero 1 del mondo proverà a difendere il titolo delle ATP Finals vinto lo scorso anno! - X Vai su X

Sinner e Cahill, battibecco a Parigi: Jannik rimprovera il coach, poi la pace. E in semifinale ritrova Zverev - Masters 1000 Parigi, clamoroso battibecco tra Sinner e Cahill durante il match con Shelton: Jannik rimprovera il coach, poi la pace. Segnala sport.virgilio.it

Sinner, alle ATP Finals l’ultimo abbraccio a Cahill? Ljubicic avanza, il retroscena di Becker e spunta l’ipotesi Agassi - Ljubicic tra i favoriti per la successione, il retroscena di Becker e spunta l’ipotesi Agassi ... Riporta sport.virgilio.it

Atp Finals, Sinner è arrivato a Torino. Quando gioca e dove vedere il torneo in chiaro - Il numero uno al mondo è nel capoluogo piemontese per difendere il titolo conquistato lo sc ... Come scrive corrieredellumbria.it