Alcaraz s' impone su Sinner a Seul al n1 la sfida-esibizione che apre il 2026

Carlos Alcaraz ha sconfitto Jannik Sinner in due set (7-5, 7-6) durante un match-esibizione a Seul, segnando l'apertura del 2026 nel tennis internazionale. La partita, durata circa due ore, rappresenta un primo confronto tra i due atleti in vista delle prossime competizioni stagionali, tra cui gli Australian Open. Un incontro che ha evidenziato la continua crescita e competitività dei protagonisti sul circuito mondiale.

Carlos Alcaraz ha battuto in due set Jannik Sinner, con il punteggio di 7-5, 7-6, nella partita-esibizione disputata a Seul, la loro prima sfida del 2026 in attesa degli Australian Open durata poco meno di due ore. I 15 mila spettatori coreani della Incheon Inspire Arena hanno sottolineato con ovazioni e applausi i tanti colpi da fuoriclasse e le gag in campo tra i due tennisti più forti del mondo.

Sinner battuto da Alcaraz nell'esibizione a Seul: segui la sfida. Tennis oggi LIVE - I due campioni si affrontano in Corea del Sud in vista degli Australian Open: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Alcaraz s'impone su Sinner a Seul, al n.1 la sfida-esibizione che apre il 2026 - esibizione disputata a Seul, la loro prima sfida del 2026 in attesa degli Australian Open durata poco me ... msn.com

Puntate la sveglia: Sinner-Alcaraz domani è e su SuperTennis Canale 64 o SuperTenniX: dalle 8:00 vi aspettiamo davanti agli schermi per il primo, attesissimo confronto del 2026 tra i due migliori tennisti al mondo - facebook.com facebook

