Sindacati taxi | confermato fermo nazionale del comparto chiediamo regole certe per tutti

I sindacati dei taxi confermano il fermo nazionale del settore, mantenendo la richiesta di regole chiare e uniformi per tutti gli operatori. La comunicazione ricevuta dal Ministero dei Trasporti non modifica l’orientamento e le posizioni già espresse dalle nostre rappresentanze, che continuano a sostenere un quadro normativo trasparente e condiviso. Restiamo impegnati nel confronto per garantire condizioni eque per tutti gli operatori del comparto.

La comunicazione fatta pervenire in data odierna dal Ministero dei Trasporti, non altera il percorso sin qui tracciato dalle nostre strutture. È quanto dichiarano in una nota le sigle firmatarie del fermo del 13 gennaio. Siamo infatti in presenza di una convocazione tardiva che appare formulata in modo quantomeno inusuale, poiché dalla stessa non si riesce neanche a capire quale figura primaria a livello istituzionale potrebbe essere presente all’incontro. Restano dunque in piedi tutte le motivazioni che hanno portato alla proclamazione del fermo nazionale del comparto che si articolerà nelle modalità già comunicate - conclude la nota - al fine di poter conseguire un reale contrasto ai fenomeni di abusivismo presenti nel settore e per arrivare ad una seria disciplina delle piattaforme di intermediazione digitale di proprietà di grandi gruppi multinazionali e dei loro algoritmi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sindacati taxi: confermato fermo nazionale del comparto, chiediamo regole certe per tutti Leggi anche: Manovra, governo incontra sindacati del comparto sicurezza e difesa Leggi anche: Sciopero nazionale Ikea il 5 dicembre: sindacati in protesta per il contratto integrativo fermo dal 2019 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sindacati taxi: confermato fermo nazionale del comparto, chiediamo regole certe per tutti - Associazione Tutela Legale Taxi, Atitaxi, Claai, ConsulTaxi, Fast Confsal Taxi, Federtaxi Cisal, Or. msn.com

Non ho commentato lo sciopero #taxi di settimana prossima, ma l'ennesimo sciopero ferroviario (dei sindacati di base). Sui taxi posso solo dire che sostengo l'iniziativa del Parlamento di discutere la legge di riforma del settore #NCC. E lo sciopero contro la dis x.com

Il 13 gennaio sciopereranno tutti i sindacati taxi tranne i doppia giacca (Ncc-Taxi) e quello che ha venduto la categoria e la deve consegnare al padrone #Uber - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.