Sindacati taxi | confermato fermo nazionale del comparto chiediamo regole certe per tutti

Da ilgiornale.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I sindacati dei taxi confermano il fermo nazionale del settore, mantenendo la richiesta di regole chiare e uniformi per tutti gli operatori. La comunicazione ricevuta dal Ministero dei Trasporti non modifica l’orientamento e le posizioni già espresse dalle nostre rappresentanze, che continuano a sostenere un quadro normativo trasparente e condiviso. Restiamo impegnati nel confronto per garantire condizioni eque per tutti gli operatori del comparto.

La comunicazione fatta pervenire in data odierna dal Ministero dei Trasporti, non altera il percorso sin qui tracciato dalle nostre strutture. È quanto dichiarano in una nota le sigle firmatarie del fermo del 13 gennaio. Siamo infatti in presenza di una convocazione tardiva che appare formulata in modo quantomeno inusuale, poiché dalla stessa non si riesce neanche a capire quale figura primaria a livello istituzionale potrebbe essere presente all’incontro. Restano dunque in piedi tutte le motivazioni che hanno portato alla proclamazione del fermo nazionale del comparto che si articolerà nelle modalità già comunicate - conclude la nota - al fine di poter conseguire un reale contrasto ai fenomeni di abusivismo presenti nel settore e per arrivare ad una seria disciplina delle piattaforme di intermediazione digitale di proprietà di grandi gruppi multinazionali e dei loro algoritmi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

sindacati taxi confermato fermo nazionale del comparto chiediamo regole certe per tutti

© Ilgiornale.it - Sindacati taxi: confermato fermo nazionale del comparto, chiediamo regole certe per tutti

Leggi anche: Manovra, governo incontra sindacati del comparto sicurezza e difesa

Leggi anche: Sciopero nazionale Ikea il 5 dicembre: sindacati in protesta per il contratto integrativo fermo dal 2019

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

sindacati taxi confermato fermoSindacati taxi: confermato fermo nazionale del comparto, chiediamo regole certe per tutti - Associazione Tutela Legale Taxi, Atitaxi, Claai, ConsulTaxi, Fast Confsal Taxi, Federtaxi Cisal, Or. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.