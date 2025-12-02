Sciopero nazionale Ikea il 5 dicembre | sindacati in protesta per il contratto integrativo fermo dal 2019

Un tavolo di confronto bloccato da anni. Dopo l'ennesimo tentativo andato a vuoto di riaprire il confronto sul contratto integrativo aziendale, scaduto nel 2019, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno proclamato per il 5 dicembre uno sciopero nazionale che coinvolgerà tutte le lavoratrici e i lavoratori di Ikea. Prevista anche una manifestazione con presidio davanti alla sede di Carugate (Milano). Criticità crescenti e premi ritenuti inaccettabili. Secondo i sindacati, l'azienda avrebbe messo in campo un sistema premiante giudicato inadeguato e continuerebbe a operare in maniera unilaterale, senza coinvolgere le rappresentanze dei dipendenti.

