Manovra governo incontra sindacati del comparto sicurezza e difesa

Il 9 dicembre, a Palazzo Chigi, si è svolto un incontro tra il Governo, i sindacati del comparto sicurezza e difesa e le rappresentanze del personale delle Forze armate e dei servizi di sicurezza e soccorso pubblico, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. L'appuntamento ha visto confronti e discussioni sulle future manovre e le questioni di settore.

Le immagini dell’ incontro, che si è svolto nel pomeriggio di oggi 9 dicembre nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, tra il Governo, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza e soccorso pubblico. Focus della riunione sulla manovra di bilancio. Alla riunione, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, hanno partecipato per il Governo i ministri dell’Interno Matteo Piantedosi, dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, i sottosegretari alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, il consigliere per i rapporti con le parti sociali Stefano Caldoro e rappresentanti del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

