Manovra governo incontra sindacati del comparto sicurezza e difesa
Il 9 dicembre, a Palazzo Chigi, si è svolto un incontro tra il Governo, i sindacati del comparto sicurezza e difesa e le rappresentanze del personale delle Forze armate e dei servizi di sicurezza e soccorso pubblico, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. L'appuntamento ha visto confronti e discussioni sulle future manovre e le questioni di settore.
Le immagini dell’ incontro, che si è svolto nel pomeriggio di oggi 9 dicembre nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, tra il Governo, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza e soccorso pubblico. Focus della riunione sulla manovra di bilancio. Alla riunione, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, hanno partecipato per il Governo i ministri dell’Interno Matteo Piantedosi, dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, i sottosegretari alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, il consigliere per i rapporti con le parti sociali Stefano Caldoro e rappresentanti del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Il governo accelera sulla manovra. La priorità è il taglio dell’Irpef: fino a 1.400 euro in più per i ceti medi
Cosa dice la manovra sull'identità del governo Meloni
Manovra Caccia a un miliardo. Il governo cerca nuove coperture. Fatti saltare 105 emendamenti
Il Governo, attraverso un emendamento alla Manovra, vuole alzare nuovamente il tetto ai contanti, inserendo anche un'imposta di bollo per non scontentare troppo l'Ue sul tema - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Governo lavora a modifiche #Manovra. #Polemiche su #sanatoria edilizia #5dicembre #Tv2000 @tg2000it Vai su X
