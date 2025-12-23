Scoperta sui binari circolazione ferroviaria bloccata | treni cancellati proprio prima di Natale

Nelle prime ore del mattino di recente, nei pressi della stazione di Chiusi, è stato rinvenuto un corpo sui binari, causando la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria e la cancellazione di alcuni treni. L’accaduto ha determinato disagi per i viaggiatori e ha richiesto l’intervento delle autorità competenti. La situazione ha generato preoccupazione e si stanno svolgendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Nei giorni scorsi una scoperta drammatica ha scosso l'area attorno alla stazione di Chiusi (Siena), dove il cadavere di una persona è stato rinvenuto sui binari nelle prime ore del mattino. Il ritrovamento è avvenuto a circa due chilometri dalla stazione, in un tratto particolarmente delicato della rete ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze dell'accaduto. Fin dalle prime ore successive al ritrovamento, le conseguenze non si sono limitate al territorio locale.

Chiusi: trovato un cadavere sui binari/ Ferrovia bloccata e forti ritardi per tutti i treni Roma-Firenze - Chiusi, trovato un cadavere sui binari: le autorità hanno aperto un'indagine e sulle linee ferroviarie si registrano forti ritardi ... ilsussidiario.net

Treni, cadavere sui binari. Circolazione ripresa, ritardi fino a 120 minuti - I trasporti ferroviari erano stati interrotti intorno alle 9. avvenire.it

