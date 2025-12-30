Si rompe una tubatura del gas a Castione Baratti | vigili del fuoco e tecnici sul posto per la messa in sicurezza

Martedì 30 dicembre a Castione Baratti, frazione di Traversetolo, si è verificato un problema di perdita di gas. Vigili del fuoco e tecnici sono intervenuti tempestivamente sul posto per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione. L’intervento ha permesso di limitare i rischi e garantire la sicurezza dei residenti nella zona.

L'allarme è scattato nella mattinata di martedì 30 dicembre a Castione Baratti, frazione del comune di Traversetolo. Alcuni residenti, verso le ore 9.30, hanno segnalato una fuga di gas, probabilmente a causa della rottura di una tubatura. Sul posto sono arrivati i tecnici e una squadra dei.

