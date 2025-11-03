' Matteotti Anatomia di un fascismo' Ottavia Piccolo al Comunale con lo spettacolo scritto da Stefano Massini
Che cos’è il fascismo? È un camuffamento, si nutre di paura, risponde alla paura con la violenza. È la voce e l’intensa interpretazione di Ottavia Piccolo (nella foto di Antonio Viscido), in programma sul palco del Teatro Comunale martedì 27 gennaio 2026, a ripercorrere la vicenda esistenziale e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nella storia del delitto di Giacomo Matteotti ci sono tanti, troppi protagonisti negativi, a partire da Benito Mussolini che di quell’efferato omicidio fu il responsabile politico, come ebbe a dire nel celebre discorso parlamentare del 3 gennaio 1925. E poi Cesare R Vai su Facebook
Teatro, Ottavia Piccolo racconta Matteotti: Anatomia di un fascismo - (askanews) – Ottavia Piccolo ripercorre la vicenda esistenziale e politica di Giacomo Matteotti in “Matteotti – Anatomia di un fascismo”, scritto da Stefano Massini. Lo riporta msn.com
Ottavia Piccolo racconta Matteotti con "Anatomia di un fascismo" - Lo spettacolo scritto da Stefano Massini ripercorrere la vicenda esistenziale e politica di Giacomo Matteotti. Riporta msn.com
Ottavia Piccolo dà voce a Matteotti, al via tour dello spettacolo di Massini - anatomia di un fascismo', spettacolo scritto da Stefano Massini che vede protagonista Ottavia Piccolo. Lo riporta adnkronos.com