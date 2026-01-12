Si chiude Natale a Palermo | oltre 12 mila spettatori ai concerti nelle chiese
Il Natale a Palermo si conclude con un grande successo di pubblico, con oltre 12.000 spettatori ai concerti nelle chiese, superando l’affluenza dell’anno precedente. Le chiese della città hanno registrato un’affluenza significativa, con molte persone in piedi o sedute sui gradini, arrivando anche con largo anticipo per partecipare agli eventi. Un momento di grande partecipazione culturale e religiosa che conferma l’importanza delle tradizioni natalizie nella comunità palermitana.
Superati i dodicimila spettatori dello scorso anno: le chiese strapiene, tanto pubblico in piedi o seduto sui gradini, la gente che arrivava anche un’ora prima per assistere ai concerti. Anche quest’anno Natale a Palermo è stata un successo, con un uditorio attento diviso equamente tra cittadini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Oggi si chiude il periodo di Natale. Come sempre è stato il periodo dell’anno più bello! La nostra Città si è riempita di luci, colori, musiche, uomini, donne, bambini e tanto altro in un tripudio di gioia e partecipazione. Nelle nostre case, le famiglie si sono ritrovat - facebook.com facebook
