Musica report Aiam | oltre 2 milioni di spettatori e 11 mila concerti in mille città

(Adnkronos) - Oltre 2 milioni di spettatori, più di 11mila concerti in mille città in Italia e all'estero, quasi 50mila lavoratori impiegati e 112 milioni di entrate. Sono i numeri del Rapporto Aiam 2024 sulle attività musicali in Italia e all'estero presentati al ministero della Cultura a Roma, dal presidente dell'Associazione italiana attività musicali, Francescantonio Pollice, per il terzo anno consecutivo. “L'Aiam riunisce ben 249 realtà ed è, per questo ministero, un interlocutore autorevole – dichiara il sottosegretario di Stato alla cultura, Gianmarco Mazzi - attraverso il suo lavoro e le sue analisi, contribuisce a dare visibilità e profondità a un comparto complesso e vitale del nostro sistema culturale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Musica, report Aiam: oltre 2 milioni di spettatori e 11 mila concerti in mille città

