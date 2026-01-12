Un giovane di 20 anni di origine tunisina, vittima di un'aggressione con machete in zona universitaria a Bologna, si trova attualmente in condizioni stabili, anche se la situazione resta seria. Dopo aver lasciato la rianimazione, il suo stato di salute viene monitorato costantemente. Le autorità continuano a indagare sull’accaduto, cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio e identificare eventuali responsabili.

Bologna, 12 gennaio 2026 – Resta grave ma non è più in rianimazione il giovane di 20 anni di origine tunisina accoltellato in zona universitaria a Bologna. Il ragazzo, ricoverato al Maggiore, non è più in terapia intensiva ed è stato trasferito in un reparto ospedaliero. Che cosa è successo in zona universitaria. È stato sfigurato a colpi di machete, accoltellato all’addome e alla gamba, riverso a terra in una pozza di sangue in fin di vita. Così è stato trovato, sabato pomeriggio in zona universitaria. Il ragazzo sarebbe rimasto vittima di una guerra tra bande di spacciatori - scoppiata per cause ancora da chiarire, da appurare se sia stata una rissa degenerata in aggressione o una spedizione punitiva contro il ragazzo – che si è consumata attorno alle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sfigurato a colpi di machete a Bologna: come sta il 20enne aggredito in zona universitaria

Leggi anche: Ferito a colpi di machete in zona universitaria, 20enne in fin di vita

Leggi anche: Sangue a Bologna, scontro fra bande in centro: 20enne ferito a colpi di machete, è in fin di vita

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Accoltellato in pieno centro a Bologna: 20enne trovato a terra con il volto sfigurato; Ferito a colpi di machete in zona universitaria, 20enne in fin di vita; Sangue a Bologna, scontro fra bande in centro: 20enne ferito a colpi di machete, è in fin di vita; Bologna. Aggressione violenta in zona universitaria, grave 20enne.

Ferito a colpi di machete in zona universitaria, 20enne in fin di vita - I carabinieri stanno mettendo in sequenza i filmati delle telecamere, si indaga per tentato omicidio. msn.com