Ferito a colpi di machete in zona universitaria 20enne in fin di vita

Un giovane di 20 anni è stato trovato gravemente ferito in zona universitaria di Bologna, con multiple ferite da arma da taglio, presumibilmente un machete e coltelli. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Bologna, 11 gennaio 2026 – Un ragazzo di 20 anni a terra con il volto sfigurato da colpi di arma da taglio, presumibilmente un machete e dei coltelli. L'allarme è scattato ieri attorno alle 17.30, il ferito – trovato in gravissime condizioni in via De Rolandis, davanti al civico 7 – era in una pozza di sangue, accanto a lui solo i manici dei coltelli (la lama del coltello è stata trovata invece dentro la coscia), segno che i colpi gli sono stati inferti con moltissima violenza. Il giovane, tunisino, aveva due tagli molto profondi, uno sulla guancia e uno sul cranio, e due altri taglio all'addome oltre che una ferita alla coscia.

