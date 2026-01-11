Sangue a Bologna scontro fra bande in centro | 20enne ferito a colpi di machete è in fin di vita
Nella sera di sabato 10 gennaio, a Bologna si è verificato un grave episodio di violenza nel centro città, con un giovane di 20 anni ferito a colpi di machete. L'intera vicenda ha destato molta preoccupazione, evidenziando un episodio di criminalità che coinvolge possibili scontri tra bande. La vittima, un ragazzo tunisino, è attualmente in condizioni critiche e lotta per la vita.
Non solo Roma, anche a Bologna la serata di sabato 10 gennaio si è tinta di sangue. Un ragazzo tunisino è infatti stato aggredito a colpi di machete, e adesso lotta fra la vita e la morte. Stando a quanto riferito dalle autorità locali, il terribile episodio si è verificato in via Giovan Battista De Rolandis, nella zona universitaria. Il fatto ha destato grande clamore e preoccupazione, dal momento che vi si trovavano molti studenti. L'allarme è scattato intorno alle 17.30, quando qualcuno ha notato il giovane steso a terra nei pressi del civico 7. Aveva il volto sfigurato e il corpo coperto di tagli sanguinanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
