Sequestrata la Torre Rossa di Sestriere irregolarità all’impianto antincendio per il simbolo della località sciistica piemontese

La Torre Rossa di Sestriere, noto albergo della località sciistica piemontese, è stata sottoposta a sequestro preventivo da parte della Questura di Torino. Il provvedimento è stato adottato a seguito di irregolarità riscontrate nell’impianto antincendio, che rappresentano un elemento di sicurezza per gli ospiti e la località stessa. La vicenda evidenzia l'importanza di mantenere standard di sicurezza elevati nelle strutture ricettive.

La Torre Rossa di Sestriere, storico albergo della nota località sciistica del Torinese, è stato posto sotto sequestro preventivo dalla Questura di Torino. La ragione è in presunte irregolarità dal punto di vista della sicurezza, in particolare nell’ impianto antincendio. Effettuati dei controlli nella struttura, alla presenza anche dei vigili del fuoco, sarebbero infatti emerse delle criticità degli impianti antincendio, che non sarebbero risultati conformi alle normative. L’hotel tre stelle, della catena Aurum Hotels, gestito da Alberghi Gold di Napoli, dopo decenni in mano al Club Med, è un simbolo della celebre località sciistica, agli oltre duemila metri nell’alta Valle Chisone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Sestriere, sequestrata la Torre Rossa: irregolarità negli impianti antincendio Leggi anche: Sestriere, sequestrata la Torre Rossa: “Impianto antincendio non a norma”, hotel chiuso e clienti trasferiti nella Torre Bianca Duchi d'Aosta La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sequestrata la Torre Rossa per irregolarità antincendio, uno dei simboli di Sestriere; Sestriere, sequestrata la Torre Rossa: irregolarità negli impianti antincendio; Sotto sequestro la Torre Rossa di Sestriere dopo i controlli all'impianto antincendio; Polizia e vigili del fuoco sequestrano la Torre Rossa, sigilli all’iconico albergo di Sestriere. Sestriere, la Torre Rossa sotto sequestro per irregolarità negli impianti antincendio - Gli ospiti dell’hotel a tre stelle della nota località sciistica sono stati trasferiti nella vicina Torre Bianca Duchi d'Aosta ... quotidiano.net

Sequestrata Torre Rossa a Sestriere. Impianti antincendio non a norma - Sequestrata Torre Rossa Sestriere: uno degli edifici più rappresentativi della località, la Torre Rossa è stata sottoposta a sequestro ... mam-e.it

Irregolarità antincendio, sequestrata Torre Rossa a Sestriere - Simbolo della prima stazione sciistica moderna, costruito negli anni 30 su commissione del fondatore della Fiat, la Torre Rossa sembrerebbe presentare delle ... tg24.sky.it

Sestriere, sequestrata la Torre Rossa: “Impianto antincendio non a norma”, hotel chiuso e clienti trasferiti nella Torre Bianca Duchi d'Aosta x.com

SESTRIERE, SEQUESTRATA LA MITICA TORRE ROSSA VOLUTA DA AGNELLI: CHIUSO L'HOTEL - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.